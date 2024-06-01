Какая ошибка хозяина приводит к тому, что собака начинает грызть все, что видит

Кинологи назвали главную ошибку владельцев собак

Наверняка многие владельцы собак замечали, что их питомцы проявляют интерес ко всему, что находится в доме.

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В свободное время собака может пробовать на вкус разные предметы, что приводит к беспорядку и дополнительным затратам на ремонт или замену вещей.

Однако собака не будет просто так портить имущество: такое поведение часто связано с ошибками хозяина.

Какую ошибку чаще всего допускает владелец?

Эксперты считают, что собака начинает грызть вещи из-за недостатка внимания. При покупке собаки важно учитывать особенности породы.

Большинству средних и крупных собак нужны длительные прогулки, игры и физическая активность. Если хозяин не может обеспечить должный уровень досуга, собака начинает искать развлечения самостоятельно, грызя предметы.

Еще одной причиной может быть длительная разлука: в отличие от кошек, собаки сильно скучают без своих владельцев и ищут способы справиться с одиночеством.

Как решить проблему?

Во-первых, пересмотрите свой распорядок дня, чтобы уделять собаке хотя бы два часа ежедневно. Старайтесь дольше гулять с питомцем, выбирая новые маршруты для прогулок.

Занимайтесь с собакой: тренируйте команды, выполняйте упражнения и просто проводите время вместе.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете предотвратить порчу вещей вашим питомцем.