Бывший муж Анастасии Заворотнюк отказался идти на её похороны

Бывший муж Анастасии Заворотнюк не сможет посетить её похороны

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесмен Олаф Шварцкопф, бывший муж Анастасии Заворотнюк, заявил, что не сможет присутствовать на похоронах актрисы из-за невозможности приехать в Москву, несмотря на ранее выраженное желание проститься с ней.

Шварцкопф и Заворотнюк были в браке около года и расстались в 1994 году. У актрисы также были два других брака: с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, от которого у неё двое детей, и с фигуристом Петром Чернышовым, с которым она родила дочь Милу.

Ранее сообщалось, что певица Савельева вспомнила про совет актрисы Заворотнюк уходить в кино.