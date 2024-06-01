Бывший муж Анастасии Заворотнюк отказался идти на её похороны

Бизнесмен Олаф Шварцкопф, бывший муж Анастасии Заворотнюк, заявил, что не сможет присутствовать на похоронах актрисы из-за невозможности приехать в Москву, несмотря на ранее выраженное желание проститься с ней.
Шварцкопф и Заворотнюк были в браке около года и расстались в 1994 году. У актрисы также были два других брака: с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, от которого у неё двое детей, и с фигуристом Петром Чернышовым, с которым она родила дочь Милу.
Ранее сообщалось, что певица Савельева вспомнила про совет актрисы Заворотнюк уходить в кино.
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