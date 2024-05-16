Ученые подсчитали количество жертв жаркой погоды за последние 30 лет

PLOS Med: каждый год жара во всем мире уносит более 150 тыс. жизней

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские исследователи из Университета Монаша выяснили, сколько людей ежегодно становились жертвами тепловых волн с 1990 по 2019 год. Результаты их работы опубликованы в научном журнале PLOS Medicine (PLOS Med).

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Команда использовала данные Международной сети совместных исследований (MCC), включавшие ежедневную информацию о смертности и температуре из 750 районов в 43 странах.

Анализ показал, что за последние 30 лет высокие температуры в среднем ежегодно приводили к 153078 преждевременным смертям, что составляет 1% от общего числа ежегодных смертей в мире. Из этого количества почти половина (48%) случаев приходилась на страны Азии.

При этом Европа лидировала по числу жертв жары с учетом численности населения — 655 смертей на 10 млн жителей.

Авторы исследования подчеркивают важность для правительств стран мира решить проблему неравномерного воздействия тепловых волн на здоровье людей.

Для этого необходимо внедрять системы раннего предупреждения о надвигающейся жаре, увеличивать количество зеленых насаждений в городах и информировать население об опасности теплового стресса для здоровья и жизни.