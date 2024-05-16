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Снижение выдачи американских виз для россиян в 2024 году: причины и статистика

Выдача американских виз россиянам значительно сократилась в 2024

2:20
Туризм

В первом квартале этого года количество американских виз, выданных гражданам России, значительно уменьшилось. Согласно данным Госдепартамента США, в период с января по март прошлого года российским гражданам было выдано 15 814 виз категории B1/B2, которые считаются туристическими, тогда как за аналогичный период 2024 года — только 13 170 виз. Таким образом, снижение составило примерно 17%. В некоторых месяцах сокращение было ещё более заметным: например, в марте было выдано 4,2 тыс. виз, тогда как в марте прошлого года — более 6 тыс., что означает падение на 28%.

Выдача американских виз россиянам значительно сократилась в 2024
Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Причины этой отрицательной динамики очевидны. В текущих геополитических условиях многие россияне не спешат посещать США как туристы. Те же, кто решается на поездку, вынуждены получать визу за границей, что сопряжено с определёнными трудностями: значительные затраты на поездку до американского консульства и саму визу (сбор составляет 185 долларов), нервы на собеседовании с консулом и затрата времени. Например, по данным на 15 мая, ожидание собеседования в Баку составляет 23 дня, в Астане — 38 дней, в Ереване — 101 день. Стоит отметить, что американские консульства в странах СНГ пользуются наибольшим спросом, так как в этих странах можно находиться длительное время без визы.

При этом ожидание не гарантирует получения визы. В прошлом году, по данным Госдепа, около 40% российских заявлений на визы были отклонены. Как сообщила TourDom. ru руководитель визового "Центра-online" Злата Эрфурт, основная причина отказов — подозрение в миграционных намерениях.

"Многие хотят получить визу B1/B2, чтобы попасть в США и попытаться остаться там в надежде на легализацию. Американские консульства понимают это и тщательно проверяют мотивы заявителей, поэтому рассмотрение заявлений на визу в последние годы стало более строгим", — объяснила эксперт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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