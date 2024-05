Китай поддержит мирную конференцию только с участием Киева и Москвы

Си Цзиньпин на неформальных переговорах с Владимиром Путиным в своей резиденции заверил, что Китай поддержит только ту конференцию, на которой будет представлена и Россия.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license