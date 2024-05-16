Китай поддержит мирную конференцию только с участием Киева и Москвы

Си Цзиньпин одобрит мирную конференцию по Украине только при участии России

0:38 Your browser does not support the audio element. Политика

Си Цзиньпин на неформальных переговорах с Владимиром Путиным в своей резиденции заверил, что Китай поддержит только ту конференцию, на которой будет представлена и Россия.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

В июне в Швейцарии планируется мирная конференция по Украине с участием около 150 государств, на которой планируется создание некого мирного плана. Однако Россию к участию в конференции не приглашают, да и сами представители России не имеют особого стремления к участию, поскольку за основу мирного плана принят так называемый "план Зеленского", который абсолютно неприемлем для России.