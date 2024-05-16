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Особенности питания при панкреатите: в список запрещённых продуктов попали лук, шпинат и редис

Врач Лебедева назвала запрещённые продукты при панкреатите

Еда

При проблемах с поджелудочной железой правильное питание может стать своего рода лекарством.

Врач Лебедева назвала запрещённые продукты при панкреатите
Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём Telegram-канале, больным с панкреатитом необходимо включить в рацион крупы, нежирное мясо, нежирную рыбу и кисломолочку. А вот в чёрный список попали пряные блюда, жирное мясо, лук, шпинат, ревень и редис, сообщает "Царьград".

Также ухудшить ситуацию могут алкоголь и полуфабрикаты. Не менее опасны для поджелудочной трансжиры, которые содержатся в колбасах, конфетах, майонезе и фастфуде.

На проблемы с поджелудочной могут указывать такие симптомы, как

  • вздутие живота,
  • быстрое снижение веса,
  • пожелтение кожи,

также в списке

  • тошнота,
  • рвота
  • и высокая температура.

При остром панкреатите необходимо мгновенно вызвать "скорую", поскольку воспаление протекает очень быстро, а при гибели клеток поджелудочной начинается отёк тканей.

Как питаться при панкреатите поджелудочной железы?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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