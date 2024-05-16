Особенности питания при панкреатите: в список запрещённых продуктов попали лук, шпинат и редис

Врач Лебедева назвала запрещённые продукты при панкреатите

При проблемах с поджелудочной железой правильное питание может стать своего рода лекарством.

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Как рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём Telegram-канале, больным с панкреатитом необходимо включить в рацион крупы, нежирное мясо, нежирную рыбу и кисломолочку. А вот в чёрный список попали пряные блюда, жирное мясо, лук, шпинат, ревень и редис, сообщает "Царьград".

Также ухудшить ситуацию могут алкоголь и полуфабрикаты. Не менее опасны для поджелудочной трансжиры, которые содержатся в колбасах, конфетах, майонезе и фастфуде.

На проблемы с поджелудочной могут указывать такие симптомы, как

вздутие живота,

быстрое снижение веса,

пожелтение кожи,

также в списке

тошнота,

рвота

и высокая температура.

При остром панкреатите необходимо мгновенно вызвать "скорую", поскольку воспаление протекает очень быстро, а при гибели клеток поджелудочной начинается отёк тканей.