Особенности питания при панкреатите: в список запрещённых продуктов попали лук, шпинат и редис

При проблемах с поджелудочной железой правильное питание может стать своего рода лекарством.
Как рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём Telegram-канале, больным с панкреатитом необходимо включить в рацион крупы, нежирное мясо, нежирную рыбу и кисломолочку. А вот в чёрный список попали пряные блюда, жирное мясо, лук, шпинат, ревень и редис, сообщает "Царьград".
Также ухудшить ситуацию могут алкоголь и полуфабрикаты. Не менее опасны для поджелудочной трансжиры, которые содержатся в колбасах, конфетах, майонезе и фастфуде.
На проблемы с поджелудочной могут указывать такие симптомы, как
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При остром панкреатите необходимо мгновенно вызвать "скорую", поскольку воспаление протекает очень быстро, а при гибели клеток поджелудочной начинается отёк тканей.
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