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Почему квартиры в одном доме в Подмосковье могут стоить на 2 миллиона дороже

Цены на одинаковые квартиры в Подмосковье могут разниться на ₽2 млн

1:20
Недвижимость » Аналитика

Иногда стоимость идентичных квартир в Подмосковье может различаться на два миллиона рублей. Татьяна Рачкова, основатель и генеральный директор "ТСН Недвижимость" и вице-президент "Гильдии риелторов Московской области", в интервью РИАМО рассказала, что разница в цене может касаться даже квартир в одном здании с одинаковыми планировками.

Цены на одинаковые квартиры в Подмосковье могут разниться на ₽2 млн
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Она объяснила, что значительное увеличение стоимости может быть связано с качеством ремонта. Квартиры с отделкой от застройщика стоят дешевле, чем те, что отремонтированы с применением дорогих материалов. Рачкова также указала, что цена зависит от множества факторов: общей площади, этажности, года постройки дома, вида из окна и уровня развития инфраструктуры района. Дополнительно цену может повысить наличие мебели и техники в квартире при продаже.

Риелтор подчеркнула важность правильной установки стартовой цены для успешности сделки и ее скорости. Она советует продавцам изучать объявления о продаже похожих объектов на популярных онлайн-платформах, что является простым и бесплатным способом, но не всегда надежным. Более точную оценку стоимости можно получить, лично посетив показ квартиры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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