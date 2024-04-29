Почему квартиры в одном доме в Подмосковье могут стоить на 2 миллиона дороже

Иногда стоимость идентичных квартир в Подмосковье может различаться на два миллиона рублей. Татьяна Рачкова, основатель и генеральный директор "ТСН Недвижимость" и вице-президент "Гильдии риелторов Московской области", в интервью РИАМО рассказала, что разница в цене может касаться даже квартир в одном здании с одинаковыми планировками.
Она объяснила, что значительное увеличение стоимости может быть связано с качеством ремонта. Квартиры с отделкой от застройщика стоят дешевле, чем те, что отремонтированы с применением дорогих материалов. Рачкова также указала, что цена зависит от множества факторов: общей площади, этажности, года постройки дома, вида из окна и уровня развития инфраструктуры района. Дополнительно цену может повысить наличие мебели и техники в квартире при продаже.
Риелтор подчеркнула важность правильной установки стартовой цены для успешности сделки и ее скорости. Она советует продавцам изучать объявления о продаже похожих объектов на популярных онлайн-платформах, что является простым и бесплатным способом, но не всегда надежным. Более точную оценку стоимости можно получить, лично посетив показ квартиры.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.