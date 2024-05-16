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Сроки хранения разных видов молока и кисломолочных продуктов: какие они и от чего зависят

Как долго можно хранить молоко и кисломолочные продукты?

2:12
Еда

При покупке молока и кисломолочных продуктов мы обычно обращаем внимание на срок годности и часто задаемся вопросом, почему он может так сильно отличаться у разных производителей.

Как долго можно хранить молоко и кисломолочные продукты?
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

Срок годности молочной продукции устанавливается производителями, но он также должен соответствовать нормативным требованиям контролирующих органов.

Согласно регламентам, молоко, которое лишь немного нагревают для его доставки в магазины, должно иметь срок годности не более 5 дней. Кисломолочные продукты без стабилизаторов и консервантов обычно хранятся не более 10 дней.

Срок годности молочки с длительным хренением, такой как ультрапастеризованное или стерилизованное молоко, зависит от добавляемых стабилизаторов, консервантов и загустителей. Производитель обязан протестировать свою продукцию и получить утверждение о сроке годности от регулирующего органа. Поэтому потребителю важно ориентироваться на указанную на упаковке информацию о сроке годности.

Оптимальная температура для хранения короткой молочки составляет 2-4 °C, то есть третья полка холодильника или зона свежести. Длинную молочку можно хранить и на верхних полках, и на дверце холодильника. Для стерилизованного молока в упаковке, например, допустима температура до 25 °C.

После вскрытия упаковки, пастеризованное молоко лучше употребить в течение 48 часов, стерилизованное — в течение 96 часов. Срок хранения ультрапастеризованного молока определяется производителем и указывается на упаковке.

Кисломолочные продукты также рекомендуется употреблять в течение 72 часов.

Важно помнить, что указанные сроки годности являются общими рекомендациями и могут незначительно различаться в зависимости от производителя и конкретной продукции. При хранении молочных продуктов следует также обращать внимание на их внешний вид, запах и текстуру, чтобы убедиться в их свежести и безопасности для употребления.

Сколько можно хранить молоко
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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