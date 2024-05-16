Сроки хранения разных видов молока и кисломолочных продуктов: какие они и от чего зависят

При покупке молока и кисломолочных продуктов мы обычно обращаем внимание на срок годности и часто задаемся вопросом, почему он может так сильно отличаться у разных производителей.
Срок годности молочной продукции устанавливается производителями, но он также должен соответствовать нормативным требованиям контролирующих органов.
Согласно регламентам, молоко, которое лишь немного нагревают для его доставки в магазины, должно иметь срок годности не более 5 дней. Кисломолочные продукты без стабилизаторов и консервантов обычно хранятся не более 10 дней.
Срок годности молочки с длительным хренением, такой как ультрапастеризованное или стерилизованное молоко, зависит от добавляемых стабилизаторов, консервантов и загустителей. Производитель обязан протестировать свою продукцию и получить утверждение о сроке годности от регулирующего органа. Поэтому потребителю важно ориентироваться на указанную на упаковке информацию о сроке годности.
Оптимальная температура для хранения короткой молочки составляет 2-4 °C, то есть третья полка холодильника или зона свежести. Длинную молочку можно хранить и на верхних полках, и на дверце холодильника. Для стерилизованного молока в упаковке, например, допустима температура до 25 °C.
После вскрытия упаковки, пастеризованное молоко лучше употребить в течение 48 часов, стерилизованное — в течение 96 часов. Срок хранения ультрапастеризованного молока определяется производителем и указывается на упаковке.
Кисломолочные продукты также рекомендуется употреблять в течение 72 часов.
Важно помнить, что указанные сроки годности являются общими рекомендациями и могут незначительно различаться в зависимости от производителя и конкретной продукции. При хранении молочных продуктов следует также обращать внимание на их внешний вид, запах и текстуру, чтобы убедиться в их свежести и безопасности для употребления.
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