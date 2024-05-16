Tesla проиграла битву: шведский суд отказал в иске из-за номерных знаков

Шведский апелляционный суд поддержал решение нижестоящего суда о неприемлемости иска, поданного компанией Tesla против Транспортного агентства Швеции.
Иск был частью более широкого конфликта между американским производителем электромобилей и профсоюзами в этой скандинавской стране. Профсоюзы, в частности, препятствовали импорту автомобилей Tesla через шведские порты и создали препятствия для получения номерных знаков на новые автомобили, запустив почтовую блокаду.
Tesla требовала от Транспортного агентства обеспечения доступа к необходимым номерным знакам, однако суд посчитал, что не имеет юрисдикции для рассмотрения этого иска.
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