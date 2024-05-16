Какая кошка подходит вам по гороскопу: не ошибитесь с выбором

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Стали известны подходящие по знаку зодиака кошки

1:43
Зоосфера » Кошки

Как и люди, кошки обладают своими индивидуальными чертами характера, что важно учитывать при выборе животного.

Стали известны подходящие по знаку зодиака кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также принимать во внимание можно и собственный гороскоп. Существует мнение, что определенные знаки зодиака лучше сочетаются с конкретными породами кошек.

Овен

Для активных и импульсивных Овнов подойдет бурманская короткошерстная кошка, известная своей энергичностью.

Телец

Спокойным и уравновешенным Тельцам стоит обратить внимание на персидского кота, который делится с ними этими качествами.

Близнецы

Близнецам, которые отличаются повышенной активностью, может подойти американский керл. Рак Любители домашнего уюта, Раки, найдут отклик в обаятельном и спокойном регдолле.

Лев

Мейн-кун, порода, которая выделяется своим величием, будет прекрасным спутником для Льва.

Дева

Аккуратная и чистоплотная сомалийская кошка станет идеальным выбором для таких же Дев.

Весы

Бенгальская кошка, сочетающая в себе аристократичность и спокойствие, подойдет Весам.

Скорпион

Непредсказуемым Скорпионам заинтересует дружба с абиссинской кошкой.

Стрелец

Оцикет, известный своим любопытством, отражает характер Стрельцов.

Козерог

Британская кошка, ценимая за свою сдержанность, идеально подходит для перфекционистов-Козерогов.

Водолей

Сфинкс, кошка с необычной внешностью и мягким характером, отвечает нестандартному мировоззрению Водолеев.

Рыбы

Дворовая кошка, известная своей преданностью и умом, станет верным спутником для Рыб.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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