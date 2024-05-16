Парки в Москве: главный фактор при выборе недвижимости у россиян в 2024 году

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Парки стали ключевым фактором при выборе новой недвижимости в Москве

3:13
Недвижимость

В Москве парки стали ключевым фактором при выборе недвижимости. Газета "Известия" сообщает об этом, ссылаясь на исследование компании Regions Development.

Парки стали ключевым фактором при выборе новой недвижимости в Москве
Фото: flickr.com by Бенсон Куа is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Анализ показал, что за последний год приоритеты покупателей существенно изменились. Парки и зоны отдыха стали главными приоритетами, набрав 72% голосов. Это значительный рост по сравнению с предыдущими опросами, где лидировали школы и детские сады. Результат указывает на растущий интерес горожан к здоровому образу жизни, экологии и возможности проводить время на свежем воздухе", — отметили аналитики.

Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet, в беседе с Циан. Журналом подчеркнула, что не любой парк влияет на выбор покупателя.

"В Москве важны комьюнити-сообщества и парки с определенным ландшафтным дизайном, коворкингами и развлечениями. Не каждый парк под окнами повышает привлекательность объекта. В приоритете — благоустроенные парки и зоны отдыха", — сказала Юлия Дымова.

Она добавила, что покупателям также важна транспортная доступность.

"Сегодня хорошо развит общественный транспорт, включая метро, МЦК, МЦД, автобусы и трамваи. Молодежь часто рассматривает возможность обходиться без личного транспорта, предпочитая доступность к работе и важным объектам на общественном транспорте", — прокомментировала Дымова.

Также, по её словам, важны медицинские учреждения, школы и детские сады.

"Современные родители хотят сократить время не только до работы, но и до детского сада, школы и других учреждений. Кружки для детей и лаунж-зоны важны для семей и жилых комплексов", — резюмировала Юлия Дымова.

Екатерина Торопова, директор агентства недвижимости "Метражи", считает, что более зелёные районы всегда будут в приоритете.

"В Екатеринбурге многие покупатели живут в Юго-Западном районе из-за обилия деревьев и парков. Людям приятнее видеть зелень, а не асфальт. Поэтому девелоперы строятся около парков или даже внутри них", — отметила эксперт.

Она добавила, что рекламные слоганы типа "Дом в парке" направлены на потребность людей жить ближе к природе.

Однако, по словам Тороповой, не все мегаполисы имеют много зелёных зон, поэтому семьи с детьми часто переезжают за город, сталкиваясь с другой спецификой и трудностями.

"В коттеджных посёлках нет развитой инфраструктуры, приходится возить детей в город в школы и на секции. Для семей с детьми приоритет школ и детских садов остаётся важным. Даже переезжая за город, семьи учитывают удобство и быстроту доезда до школы", — продолжила эксперт.

По её мнению, близость больших супермаркетов стала менее важной.

"Сейчас можно купить онлайн практически всё, а пункты доставки находятся на каждом шагу", — заключила специалист.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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