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Маркетплейсы диктуют жёсткие условия: что ждёт покупателей и продавцов в России

Стало известно, как госрегулирование спасёт рынок маркетплейсов в России

1:21
Экономика

Маркетплейсы в России вызывают беспокойство у покупателей, продавцов, владельцев ПВЗ и регуляторов.

Стало известно, как госрегулирование спасёт рынок маркетплейсов в России
Фото: freepik.com by ijeab is licensed under public domain

Крупные площадки, такие как Wildberries и Ozon, стали монополистами, диктуя свои условия. Предпринимателей тревожат меняющиеся правила, растущие штрафы и издержки. Покупатели часто сталкиваются с подделками и некачественными товарами.

В Госдуме обсуждаются законопроекты, чтобы регулировать маркетплейсы, аналогично традиционному ритейлу, защищая права потребителей и создавая предсказуемые условия для бизнеса. Правительство поддерживает эти инициативы, стремясь установить цивилизованные рамки для электронной коммерции, сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперты и участники рынка считают, что регулирование необходимо. Маркетплейсы часто не соблюдают законы, что приводит к многочисленным судебным спорам. Предлагается, чтобы маркетплейсы несли ответственность за контрафакт, платили налоги на федеральном уровне и улучшили условия труда.

ФАС установила, что Wildberries и Ozon доминируют на рынке и не должны навязывать невыгодные условия. Для дальнейшего развития электронной коммерции нужны грамотные и эффективные механизмы регулирования.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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