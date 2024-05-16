Оживление замороженной ткани человеческого мозга без повреждений стало реальностью: учёные совершили прорыв в медицине

Учёные разработали новую технику замораживания и размораживания ткани головного мозга, которая сохраняет её функции, что может значительно улучшить изучение неврологических заболеваний.
Команда Чжичэн Шао из Фуданьского университета в Шанхае использовала органоиды мозга, выращенные из эмбриональных стволовых клеток, и химические соединения, чтобы найти способ сохранить клетки живыми и функциональными после размораживания. Лучшей оказалась смесь метилцеллюлозы, этиленгликоля, ДМСО и Y27632, названная "MEDY".
После замораживания и размораживания органоидов в MEDY, их внешний вид, рост и функции были аналогичны органоидам, которые не подвергались замораживанию, даже после 18 месяцев хранения. Также были успешные эксперименты с тканью головного мозга девочки, страдающей эпилепсией, сообщает Planet Today.
Эта техника может улучшить лабораторные исследования мозга. Роман Бауэр из Университета Суррея и Жоао Педро Магальяйнс из Университета Бирмингема отмечают, что метод впечатляюще предотвращает гибель клеток и сохраняет их функции, что может привести к криоконсервации мозга для медицинских целей и космических путешествий в будущем.
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