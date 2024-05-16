"Пугачёва, прилетай": известный шоумен превратит замок Галкина* в морг

Стас Барецкий сочинил провокационную песню о замке Пугачёвой и Галкина*

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Барецкий, известный шоумен, создал песню, в которой обсуждает покупку замка в деревне Грязи, принадлежавшего российской певице Алле Пугачёвой и ее супругу Максиму Галкину*.

Фото: инстаграм аккаунт Стаса Барецкого

В своем интервью с NEWS. ru Барецкий рассказал о своих планах превратить замок в морг.

В тексте песни он также приглашает Пугачёву вернуться в Россию для совместного чаепития и упоминает Галкина*, которого якобы ждут сотрудники ФСИН России.

"Здесь в Грязи да просто рай, Пугачева, прилетай", — спел Барецкий.

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