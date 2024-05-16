"Пугачёва, прилетай": известный шоумен превратит замок Галкина* в морг

Стас Барецкий, известный шоумен, создал песню, в которой обсуждает покупку замка в деревне Грязи, принадлежавшего российской певице Алле Пугачёвой и ее супругу Максиму Галкину*.
В своем интервью с NEWS. ru Барецкий рассказал о своих планах превратить замок в морг.
В тексте песни он также приглашает Пугачёву вернуться в Россию для совместного чаепития и упоминает Галкина*, которого якобы ждут сотрудники ФСИН России.
"Здесь в Грязи да просто рай, Пугачева, прилетай", — спел Барецкий.
* - запрещенная социальная сеть.
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