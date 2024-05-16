Мосли: лучшие и наиболее эффективные упражнения для улучшения памяти и увеличения продолжительности жизни

Доктор Майкл Мосли рассказал, что есть один вид тренировки, который способен за короткое время значительно улучшить состояние памяти и увеличить продолжительность жизни.
Поход в спортзал может показаться очень утомительным. Возможно, вы работаете долгие часы и не можете вынести беговую дорожку после тяжелой смены.
Но есть определенный тип тренировок, который может быть идеальным для вас. Это переключение между короткими, интенсивными всплесками активности и фиксированными перерывами. Такую тренировку еще называют ВИИТ. Она включает в себя активность продолжительностью от шести секунд до четырех минут.
ВИИТ может включать в себя практически любой тип кардио — будь то езда на велосипеде в течение четырех минут или ходьба вверх и вниз по лестнице в течение двух минут за раз. Исследования даже показывают, что это даже лучше, чем умеренные физические упражнения.
ВИИТ особенно хороша для запуска производства новых митохондрий в нашем организме. Эти крошечные компоненты часто называют "энергетическими единицами" наших клеток, поставляющими энергию по всему телу и к сердцу, предотвращая сердечно-сосудистые проблемы.
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