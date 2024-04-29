Чтобы отбивные получились нежными и сочными, их нужно замочить в особой смеси

Что нужно сделать с мясом, чтобы отбивные получились сочными и нежными

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы получить отбивные, которые будут сочными и нежными, необходимо следовать нескольким простым шагам.

Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.

Основной секрет — предварительное замачивание мяса. Эта процедура позволяет мясу более полно впитать соки, что придает мясу нежность и сочность.

Вот как можно приготовить вкусные отбивные с помощью этого метода:

Используйте свежее мясо (в основном изготовьте отбивные из говядины, свинины или птицы). Нарежьте мясо тонкими ломтиками. Смешайте в миске 100 мл молока, одно сырое яйцо, соль, перец и другие приправы по вкусу. Замачивайте мясные ломтики в смеси, чтобы они полноценно впитали соки. Окуните мясо в емкость с молочной смесью и поставьте на несколько часов в холодильник. После замачивания отбивные можно обжаривать на сковороде с растительным маслом или запекать в духовке.

Следуя этим простым шагам, вы сможете приготовить отбивные, которые будут мягкими и сочными, а вкус будет невероятным.