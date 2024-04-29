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Чтобы отбивные получились нежными и сочными, их нужно замочить в особой смеси

Что нужно сделать с мясом, чтобы отбивные получились сочными и нежными

1:05
Еда

Чтобы получить отбивные, которые будут сочными и нежными, необходимо следовать нескольким простым шагам.

Что нужно сделать с мясом, чтобы отбивные получились сочными и нежными
Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.

Основной секрет — предварительное замачивание мяса. Эта процедура позволяет мясу более полно впитать соки, что придает мясу нежность и сочность.

Вот как можно приготовить вкусные отбивные с помощью этого метода:

  1. Используйте свежее мясо (в основном изготовьте отбивные из говядины, свинины или птицы).
  2. Нарежьте мясо тонкими ломтиками.
  3. Смешайте в миске 100 мл молока, одно сырое яйцо, соль, перец и другие приправы по вкусу.
  4. Замачивайте мясные ломтики в смеси, чтобы они полноценно впитали соки.
  5. Окуните мясо в емкость с молочной смесью и поставьте на несколько часов в холодильник.
  6. После замачивания отбивные можно обжаривать на сковороде с растительным маслом или запекать в духовке.

Следуя этим простым шагам, вы сможете приготовить отбивные, которые будут мягкими и сочными, а вкус будет невероятным.

Отбивные из свинины. Рецепт сочного мяса
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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