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Беларусь для туристов: лайфхаки, советы и лучшие места для посещения

Топ лайфхаков для туризма в Беларусь

5:49
Туризм

Путешествия в Беларусь для челябинцев стали еще удобнее: во второй половине мая из Челябинска начнутся прямые рейсы в Минск. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. Для поездки россиянам не нужны виза и загранпаспорт. Корреспондент "ФедералПресс" посетил эту гостеприимную страну и готов поделиться лайфхаками: цены, достопримечательности, советы и наблюдения.

Топ лайфхаков для туризма в Беларусь
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поездка в Брест: "Вся земля — музей"

Если планировать путешествие по Беларуси, стоит выделить хотя бы неделю, чтобы посетить несколько городов. Каждый из них обладает своей уникальной атмосферой. До крупных областных центров от Минска 3-4 часа езды.

Корреспондент "ФедералПресс" отправился по местам боевой славы. Посетить Брестскую крепость было обязательно: "Здесь каждый метр — свидетельство о прошлом, здесь шли бои, здесь вся земля — музей". Аутентичный городок тоже стоит внимания. Прилететь можно в Минск, а улететь из Бреста — в городе с населением 340 тысяч человек есть свой аэропорт.

Всего 300 км по ровной дороге — и вас встречает огромный зубр на въезде в Брестскую область.

Прогулка по Бресту: Фонарщик, казино и польские надписи

Брест сохранил историческую застройку, несмотря на Великую Отечественную войну. Здания конца XIX — начала XX века стоят в центре. До границы с Польшей около 60 км, а западный дух царит здесь со времен Брест-Литовска, который с 1921 по 1939 год входил в состав Польши после подписания Рижского договора.

При реставрации домов находят надписи на польском и идише, которые не закрашивают: sklep — "магазин", szmary — "смазочный материал".

Город уютен благодаря невысоким зданиям и обилию тюльпанов. Необычные традиции и детали делают облик Бреста уникальным.

Например, из окна второго этажа будто выпрыгнет человек — это манекен любовника. На улице Дзержинского, 21 жил польский офицер Анджей со своей женой Вацлавой, которая влюбилась в Георгия. Он пробирался в дом по водосточной трубе, но однажды Анджей застрелил его, а Вацлава приняла яд. Памятник этой истории установила коммерческая организация, расположившаяся в здании. Легенда гласит, что призраки до сих пор ходят близ дома.

Брест также известен своими фонарями. Аллея кованых фонарей на улице Гоголя уникальна — каждый фонарь сделан местными организациями и предприятиями. Знакомьтесь, фонарщик Виктор Петрович Кирисюк. Уже 15 лет он ежедневно зажигает и гасит 17 керосиновых фонарей на улице Советской. Он работает электромонтером, но туристы считают его волшебником: если потереть пуговицу на его мундире, желание сбудется.

Брестская крепость: Символ мужества и сопротивления во время Второй мировой войны

На главном входе в крепость — железобетонный параллелепипед с пятиконечной звездой. Из громкоговорителя звучит голос Левитана и сообщение о нападении Германии на СССР, сменяющееся песней "Священная война" и звуками боя.

Крепость приняла удар немецких войск одной из первых. Центральная фигура комплекса — "Мужество", высотой 33,5 метра. На тыльной стороне — фигуры бойцов, рассказывающие о событиях войны. Рядом находится стометровый штык-обелиск, символизирующий победу над врагом.

"Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!" — гласит надпись на стене казармы. Оборона крепости продолжалась около месяца. Монумент "Жажда" символизирует волю тех, кто выстоял, несмотря на отсутствие еды, лекарств и воды. У Главного монумента горит Вечный огонь Славы.

Музейный комплекс "Дудутки": Экспресс-тур в старину

В 40 км к югу от Минска, рядом с деревней Дудичи, находится музей "Дудутки". Этот комплекс восстанавливает атмосферу закрытого хозяйства XVIII века. Здесь можно увидеть ветряную мельницу, дом мельника, кузницу, гончарную мастерскую, соломоплетение, хлебопекарню и ретро-автомобили. Посетители могут попробовать самогон, соленое сало и квашеную капусту.

Лайфхаки и особенности путешествия по Беларуси

  • Телефонная связь и интернет
    Местные жители рекомендуют покупать сим-карту Life с тарифом Tourist SIM для безлимитных мессенджеров и соцсетей.

  • Деньги
    В аэропорту можно снять наличные деньги. Российскими картами "Мир" можно расплачиваться в любом белорусском магазине, но оплата по QR-коду не везде доступна.

  • Еда
    Порции в белорусских кафе и ресторанах очень большие. Популярные блюда — драники, верещака и мочанка.

  • Транспорт
    Муниципальный транспорт в Беларуси пунктуален. Проезд на троллейбусе, автобусе и трамвае стоит 85 копеек, на метро — 27 рублей. Такси также доступно.

  • Сувениры
    В Минске на проспекте Независимости, 134, находится торговый центр, где можно купить белорусские товары. В этнопарке "Дудутки" можно приобрести самогон, керамику, фигурки из соломы и льняную одежду.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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