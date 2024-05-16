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Третий ребенок и последний? Регина Тодоренко о своих планах на большую семью

Регина Тодоренко рассказала о желании завести третьего ребенка

0:48
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко, известная блогерша и телеведущая, заявила о своем желании завести третьего ребенка. По словам Тодоренко, третий ребенок будет для нее последним, поскольку темп ее жизни и обязательства делают невозможным уход за большим числом детей.

Регина Тодоренко рассказала о желании завести третьего ребенка
Фото: инстаграм аккаунт Регины Тодоренко

В настоящее время у Регины двое детей, с которыми она чувствует себя комфортно и успевает заниматься. Тодоренко также упомянула своего мужа, певца Влада Топалова, шутливо называя его "четвертым ребенком". Пара поженилась в 2019 году, и у них уже есть двое сыновей. Регина Тодоренко известна своими работами на телевидении и участием в популярных проектах, включая путешественническое шоу "Орел и решка".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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