Третий ребенок и последний? Регина Тодоренко о своих планах на большую семью

Регина Тодоренко рассказала о желании завести третьего ребенка

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Регина Тодоренко, известная блогерша и телеведущая, заявила о своем желании завести третьего ребенка. По словам Тодоренко, третий ребенок будет для нее последним, поскольку темп ее жизни и обязательства делают невозможным уход за большим числом детей.

Фото: инстаграм аккаунт Регины Тодоренко

В настоящее время у Регины двое детей, с которыми она чувствует себя комфортно и успевает заниматься. Тодоренко также упомянула своего мужа, певца Влада Топалова, шутливо называя его "четвертым ребенком". Пара поженилась в 2019 году, и у них уже есть двое сыновей. Регина Тодоренко известна своими работами на телевидении и участием в популярных проектах, включая путешественническое шоу "Орел и решка".