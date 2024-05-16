Прощайте, бензин: Bentley переходит на гибриды с невероятной мощностью

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Bentley представит новый гибридный Continental GT: революция в линейке

1:12
Авто

Bentley анонсировал выпуск нового поколения Continental GT, который получит не традиционные бензиновые двигатели V8 или W12, а новую гибридную силовую установку Ultra Hybrid Performance.

Bentley представит новый гибридный Continental GT: революция в линейке
Фото: Wikipedia by Endlezz is licensed under GNU Free Documentation License

Эта система сочетает в себе мощность V8 и электродвигатель, обеспечивая общую мощность в 771 лошадиную силу и крутящий момент около 738 фунт-фут. Это делает новый GT самым мощным и динамичным автомобилем Bentley за всю 105-летнюю историю компании. Новая модель также сможет преодолеть до 50 миль на электротяге и будет иметь выбросы углекислого газа менее 50 граммов на километр.

Кроме того, автомобиль получит систему полного привода с векторизацией крутящего момента и электронным ограниченным скользящим дифференциалом, четырехколесное управление и 48-вольтовую систему активного контроля крена. Цены на новый Continental GT начнутся примерно от 250 тысяч долларов и могут достигнуть 350 тысяч долларов за топовые версии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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