Защищаем сад на даче с помощью глины

Глина - это уникальный материал, который может быть использован для защиты деревьев от различных внешних воздействий. Она обладает рядом полезных свойств, которые делают её незаменимым инструментом в борьбе за сохранение зелёных насаждений.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic