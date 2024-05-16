Как правильно хранить лекарства дома: рекомендации эксперта

Врач рассказал, как правильно хранить лекарства дома

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лекарства, как и продукты, требуют разного хранения. При комнатной температуре в некоторых препаратах могут появиться бактерии или грибки, другие медикаменты не переносят влажности и солнечного света. О том, как правильно следить за домашней аптечкой рассказала врач-терапевт и фармаколог Яна Белоусова.

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Прежде всего, лекарства должны храниться в недоступном для детей и животных месте — это главное правило, подчеркнула доктор. Но это не единственное условие.

"Высокая влажность опасна для медикаментов, поэтому их не рекомендуется хранить в ванной комнате", — отметила терапевт.

Большинство препаратов боится яркого света и резких перепадов температур. Поэтому их лучше держать в пластиковом контейнере с плотно закрывающейся крышкой, который не пропускает солнечные лучи.

"Неправильное хранение может испортить препараты, сделать их неэффективными или даже опасными для здоровья", — предупредила врач.

Некоторые виды лекарств нуждаются в постоянном холоде или требуют низкой температуры после вскрытия. Эта информация всегда указана в инструкции. Однако из-за забывчивости или невнимательности люди иногда кладут все медикаменты в одну аптечку. В тепле у препаратов меняется активность действующего вещества, обратила внимание Белоусова.

Что нужно хранить в холодильнике:

Антибиотики

Инсулин

Кремы и мази

Ампулы с лекарствами

Глазные и ушные капли

Готовые суспензии и растворы

Некоторые гормональные препараты

Раз в полгода проверяйте лекарства на срок годности. Просроченные препараты необходимо выбрасывать.

"Дата окончания срока годности всегда дублируется на картонной упаковке и на индивидуальном блистере, флаконе или ампуле", — заключила специалист.