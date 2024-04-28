Сочные свиные отбивные: получаются мягкими и сочными внутри, с румяной корочкой снаружи

Отбивные из свинины: такие сочные и вкусные, что устоять невозможно

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы предлагаем вам рецепт приготовления сочных отбивных из свинины, которые вызовут восторг у ваших родных и друзей! Рецепт предоставлен порталом RussianFood.com.

Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 700 г свинины (вырезка)

— 3 шт. куриных яиц

— Соль и перец черный молотый по вкусу

— Мука пшеничная для панировки

— Масло подсолнечное для жарки

Приготовление:

Нарежьте свинину на кусочки толщиной 1-1,5 см, поперек волокон. Отбейте мясо, посыпая каждую сторону свиных отбивных солью и перцем. Поставьте в холодильник на 30-40 минут. Взбейте венчиком 3 яйца, добавив соль, перец и 2 столовые ложки воды. Разогрейте сковороду и добавьте подсолнечное масло. Обваляйте каждую отбивную из свинины сначала в муке, затем окуните в яичную смесь. Обжаривайте отбивные на нагретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки, примерно по 5-7 минут на каждую сторону. Выложите готовые отбивные на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подайте горячие отбивные из свинины с картофельным пюре, салатом или овощами.

Приятного аппетита!