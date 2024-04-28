Сочные свиные отбивные: получаются мягкими и сочными внутри, с румяной корочкой снаружи
Отбивные из свинины: такие сочные и вкусные, что устоять невозможно
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Мы предлагаем вам рецепт приготовления сочных отбивных из свинины, которые вызовут восторг у ваших родных и друзей! Рецепт предоставлен порталом RussianFood.com.
Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 700 г свинины (вырезка)
— 3 шт. куриных яиц
— Соль и перец черный молотый по вкусу
— Мука пшеничная для панировки
— Масло подсолнечное для жарки
Приготовление:
- Нарежьте свинину на кусочки толщиной 1-1,5 см, поперек волокон.
- Отбейте мясо, посыпая каждую сторону свиных отбивных солью и перцем. Поставьте в холодильник на 30-40 минут.
- Взбейте венчиком 3 яйца, добавив соль, перец и 2 столовые ложки воды.
- Разогрейте сковороду и добавьте подсолнечное масло.
- Обваляйте каждую отбивную из свинины сначала в муке, затем окуните в яичную смесь.
- Обжаривайте отбивные на нагретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки, примерно по 5-7 минут на каждую сторону.
- Выложите готовые отбивные на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Подайте горячие отбивные из свинины с картофельным пюре, салатом или овощами.
Приятного аппетита!
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Отбивные из свинины. Рецепт сочного мяса
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру