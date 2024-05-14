Авербух рассказал, о каком возвращении должна думать Камила Валиева

Авербух считает, что Валиевой нужно думать о возвращении и битве за первые места

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный хореограф-постановщик и олимпийский призёр в танцах на льду Илья Авербух выразил своё мнение о фигуристке Камиле Валиевой, которая была дисквалифицирована после допинг-скандала.

Фото: commons.wikimedia.org by SKas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер считает, что для молодой и талантливой спортсменки открыты огромные возможности. Авербух призывает Валиеву не ограничиваться только выступлениями в показательных программах, а думать о возвращении к соревновательной деятельности и борьбе за главные награды.

"Если она просто выйдет, вернётся, и будет прекрасно просто кататься в показательных, конечно, зрители будут её боготворить. Но я думаю, что Камила должна думать именно о таком возвращении: на соревнования и с битвой за первые места. У неё всё для этого есть", — сказал Авербух в YouTube-шоу "Бес комментариев".

Авербух уверен, что у Валиевой все условия для этого есть и что возвращение в спортивные соревнования будет настоящим катарсисом, вызывающим бурную положительную реакцию у зрителей.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева получила консультации от РУСАДА относительно своего участия в различных мероприятиях. Также она примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в Сочи.