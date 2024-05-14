Они никогда не простят: три вещи, которые обижают кошек до глубины души

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На что может обидеться кошка

1:10
Зоосфера » Кошки

Некоторые считают, что кошки не способны испытывать человеческие эмоции, включая обиду.

На что может обидеться кошка
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но люди, которые живут с кошками много лет, знают, что это мнение ошибочно. Наши питомцы всегда способны делать выводы и менять свое поведение в ответ на наши действия.

На что может обидеться кошка

Вы забыли оставить воду и еду

Эксперты отмечают, что кошки очень серьезно относятся к ресурсам, так как они жизненно важны. Если несколько раз оставить кошку без полной миски еды и воды, можно потерять её доверие.

Вы постоянно прикасаетесь к питомцу во время сна

Кошки выглядят мило, когда спят, и нам хочется их потрогать. Однако никому не нравится, когда их будят. Если кошка спит рядом с вами, это знак полного доверия. Постоянное пробуждение нарушит это доверие.

Физические наказания

Кошки умны, и физические наказания для их воспитания не нужны. Более того, кошка может никогда не простить агрессию. Лучше использовать методы позитивного подкрепления и забыть о физических наказаниях навсегда.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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