Они никогда не простят: три вещи, которые обижают кошек до глубины души

Некоторые считают, что кошки не способны испытывать человеческие эмоции, включая обиду.
Но люди, которые живут с кошками много лет, знают, что это мнение ошибочно. Наши питомцы всегда способны делать выводы и менять свое поведение в ответ на наши действия.
Вы забыли оставить воду и еду
Эксперты отмечают, что кошки очень серьезно относятся к ресурсам, так как они жизненно важны. Если несколько раз оставить кошку без полной миски еды и воды, можно потерять её доверие.
Вы постоянно прикасаетесь к питомцу во время сна
Кошки выглядят мило, когда спят, и нам хочется их потрогать. Однако никому не нравится, когда их будят. Если кошка спит рядом с вами, это знак полного доверия. Постоянное пробуждение нарушит это доверие.
Физические наказания
Кошки умны, и физические наказания для их воспитания не нужны. Более того, кошка может никогда не простить агрессию. Лучше использовать методы позитивного подкрепления и забыть о физических наказаниях навсегда.
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