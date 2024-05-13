Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".
Исполнительница хита "Кабриолет" пожаловалась на Киркорова в своём посте в "Инстаграм"*.
"Cегодня выяснилось, что Филипп не забрал свой иск ко мне на 10 млн рублей за то, что я назвала его женоненавистником", — написала артистка в своём микроблоге.
Успенская надеялась на изменение поведения короля российской эстрады, который решил с ней судиться.
"Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам — только скажи", — обратилась к певцу Любовь Залмановна.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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