Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Исполнительница хита "Кабриолет" пожаловалась на Киркорова в своём посте в "Инстаграм"*.

"Cегодня выяснилось, что Филипп не забрал свой иск ко мне на 10 млн рублей за то, что я назвала его женоненавистником", — написала артистка в своём микроблоге.

Успенская надеялась на изменение поведения короля российской эстрады, который решил с ней судиться.

"Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам — только скажи", — обратилась к певцу Любовь Залмановна.

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