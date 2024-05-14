Стамбул vs Анталия: кто привлекает больше иностранных туристов

Стамбул обогнал Анталию в привлечении иностранных туристов

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стамбул по-прежнему является самым популярным направлением среди иностранных туристов в Турции. За последние десять лет число иностранных посетителей города увеличилось на 66% — с 11 до 17 миллионов. В то же время количество туристов в Анталии выросло только на четверть — с 12,5 до 15,6 миллионов.

Фото: flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно данным Министерства культуры и туризма, в первом квартале 2024 года Стамбул посетило 3,7 миллиона иностранных туристов, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. В Анталию за тот же период прибыло около миллиона туристов.

Стамбул также опережает Анталию по уровню заполняемости отелей и числу посетителей. Средняя заполняемость отелей в Стамбуле составляет 45%, тогда как в Анталии этот показатель равен 32%.

Что касается национальных групп, российские туристы стали менее популярны в Анталии, опустившись на третье место, поскольку многие предпочитают использовать Стамбул как транзитный пункт для поездок в Европу или другие страны. Однако российские туристы остаются ведущей национальной группой в Стамбуле.

По мнению экспертов, рост числа туристов в Стамбуле объясняется уникальным сочетанием исторических достопримечательностей, современной инфраструктуры и удобством для международных путешественников.