Украинский футболист Мурза мечтает однажды оказаться в сборной России

Украинский игрок "Мурома" Мурза признался, что мечтает попасть в сборную России

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист команды "Мурома" Артур Мурза из Украины рассказал о своих планах на будущее и своей спортивной мечте.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спортсмен признался, что его большая мечта — оказаться в российском клубе "Спартак". Мурза признал, что это команда с богатой историей, особой атмосферой и духом, поэтому он всегда хотел сыграть за эту команду.

Он также отметил, что "Ростов" под тренировкой Карпина также импонирует ему. Мурза стремится играть в Российской Премьер-лиге и однажды представить сборную России. Он видит это как честь не только с футбольной точки зрения, но и как признание его как личности.

"Давно слежу за "Спартаком". Клуб с большой историей, духом, атмосферой. Всегда хотел туда попасть. Также очень импонирует "Ростов" Карпина. Я хочу играть в гранде РПЛ. И, конечно, однажды попасть в сборную России. Это престижно не только по-футбольному, но и по-человечески", — сказал Мурза в разговоре со Sport24.

Мурза, который начал карьеру в футбольных клубах "Мариуполь", "Шахтер" и "Динамо" в Киеве, дебютировал в украинской Премьер-лиге в апреле 2018 года.

В марте 2024 года он подписал контракт с "Муромой" и играет за эту команду до конца текущего года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мурзы оценивается в € 200 тысячи.

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