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Квашеная капуста: так ли полезен этот суперфуд, как многие считают. Диетолог предупредила об опасности

Диетолог Журавлёва развеяла мифы о квашеной капусте

2:02
Еда

Сторонники ЗОЖ уверены в безусловной пользе домашней квашеной капусты для здоровья и многие призывают сделать её чуть ли не главным блюдом в рационе. Однако всё же некоторые диетологи предупреждают, что с включением в рацион таких ферментированных продуктов, как кимчи и квашеная капуста, стоит быть осторожнее.

Диетолог Журавлёва развеяла мифы о квашеной капусте
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Так ли это — рассказала диетолог Журавлёва в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.

По мнению эксперта, нет сомнений в том, что квашеная капуста — продукт, полезный для нормальной работы кишечника, поскольку благодаря ферментации в ней появляются полезные бактерии. К тому же квашеная капуста считается диетическим продуктом, в ней содержится всего 23 килокалории на 100 г. Также в ней много:

  • цинка,
  • кальция,
  • натрия,
  • тиамина,
  • железа,
  • фосфора,
  • основных и важных витаминов — С, К, Е, группы В.

Квашеные продукты выступают как пробиотики, их, например, употребляют после приёма антибиотиков. 

В квашеной капусте много антиоксидантов, которые борются с хроническими воспалениями, предотвращают мутации клеток. Но есть у квашеной капусты и минусы.

"Содержание натрия в квашеной капусте очень высокое. Процесс консервации без неё невозможен. Людям с высоким давлением, проблемами с почками или другими заболеваниями, связанными с употреблением соли, лучше не увлекаться поеданием квашеной капусты или выбрать варианты с низким содержанием соли", — пояснила эксперт.

Последствия могут быть не самыми приятными: отёки, повышение давления, а иногда даже инфаркты и инсульты. К тому же квашеная капуста повышает уровень кислотности в желудке и может привести к почечной недостаточности.

Диетолог отметила, что квашеную капусту стоит есть в меру, а не включать её в рацион на постоянной основе.

Польза квашеной капусты для организма, чем полезна квашеная капуста
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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