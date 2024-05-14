Квашеная капуста: так ли полезен этот суперфуд, как многие считают. Диетолог предупредила об опасности

Диетолог Журавлёва развеяла мифы о квашеной капусте

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Сторонники ЗОЖ уверены в безусловной пользе домашней квашеной капусты для здоровья и многие призывают сделать её чуть ли не главным блюдом в рационе. Однако всё же некоторые диетологи предупреждают, что с включением в рацион таких ферментированных продуктов, как кимчи и квашеная капуста, стоит быть осторожнее.

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Так ли это — рассказала диетолог Журавлёва в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.

По мнению эксперта, нет сомнений в том, что квашеная капуста — продукт, полезный для нормальной работы кишечника, поскольку благодаря ферментации в ней появляются полезные бактерии. К тому же квашеная капуста считается диетическим продуктом, в ней содержится всего 23 килокалории на 100 г. Также в ней много:

цинка,

кальция,

натрия,

тиамина,

железа,

фосфора,

основных и важных витаминов — С, К, Е, группы В.

Квашеные продукты выступают как пробиотики, их, например, употребляют после приёма антибиотиков.

В квашеной капусте много антиоксидантов, которые борются с хроническими воспалениями, предотвращают мутации клеток. Но есть у квашеной капусты и минусы.

"Содержание натрия в квашеной капусте очень высокое. Процесс консервации без неё невозможен. Людям с высоким давлением, проблемами с почками или другими заболеваниями, связанными с употреблением соли, лучше не увлекаться поеданием квашеной капусты или выбрать варианты с низким содержанием соли", — пояснила эксперт.

Последствия могут быть не самыми приятными: отёки, повышение давления, а иногда даже инфаркты и инсульты. К тому же квашеная капуста повышает уровень кислотности в желудке и может привести к почечной недостаточности.

Диетолог отметила, что квашеную капусту стоит есть в меру, а не включать её в рацион на постоянной основе.