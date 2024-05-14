"Сначала завершить цифровизацию": в Госдуме оценили возможность внедрения обязательного лекарственного страхования

Депутат Петров: Россия не готова к лекарственному страхованию

2:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров выразил мнение, что Россия еще не готова к внедрению системы лекарственного страхования, предусматривающей бесплатное предоставление лекарств по рецепту врача.

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Он подчеркнул необходимость сначала завершить цифровизацию здравоохранения. Эта позиция была озвучена на фоне обсуждений изменений в составе правительства.

"Перед внедрением лекарственного страхования необходимо сначала разработать эффективную цифровую систему лекарственного обеспечения. Без этого шага мы не можем гарантировать корректную работу такой системы", — заявил Петров.

Депутат также указал, что новому правительству предстоит сосредоточить усилия на укреплении национальной системы лекарственной безопасности, а создание системы лекарственного страхования рассматривается как будущая задача, требующая значительных финансовых ресурсов.

"Это будет крупное финансовое начинание, которое потребует перестройки всей системы обеспечения лекарственными средствами на основе рецептов, выписанных врачами. Важными факторами здесь являются точность выписки рецептов и взаимодействие между врачом и пациентом", — добавил он.

В России попытки внедрения обязательного лекарственного страхования продолжаются уже около 15 лет. Первые упоминания о создании такой системы появились в 2010 году от Татьяны Голиковой, бывшего руководителя Минздрава.

В 2013 году была одобрена "Стратегия лекарственного обеспечения до 2025 года", предусматривающая разработку и тестирование фармацевтического страхования в рамках пилотных проектов. Один из таких проектов в Кировской области показал снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 25% благодаря софинансированию стоимости лекарств.

В октябре 2020 года Дмитрий Медведев призвал к созданию системы, которая обеспечит все рецептурные лекарства за счет государства. Несмотря на предложение провести эксперименты по лекарственному страхованию в регионах, местные власти не поддержали эту инициативу из-за нехватки бюджетных средств.

Недавно стало известно о планах вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова представить законопроект о бесплатном обеспечении лекарствами для отдельных категорий граждан, включая малоимущих и пенсионеров. Однако текст этого законопроекта еще не опубликован.

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