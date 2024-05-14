Пенсия увеличится вдвое: новые выплаты для пенсионеров с 1 июня

Россиянам поднимут пенсии с 1 июня

Некоторые граждане получат значительные доплаты к своим пенсиям, рассказали эксперты.

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Главный юрист из "Европейской юридической службы" Оксана Красовская обсудила региональные новшества, отметив, что изменения будут различаться в зависимости от места проживания льготника.

В частности, в Краснодарском крае планируется индексация стоимости месячных проездных билетов для пенсионеров, предпенсионеров, ветеранов труда и военных ветеранов. Стоимость проезда на городском наземном электрическом транспорте будет пересмотрена и составит от 380 до 770 рублей.

Также в июне 2024 года пенсионеры старше 80 лет получат увеличение фиксированной выплаты на 100%, что приведет к увеличению их пенсии на 8134,88 рубля. Такие же изменения коснутся инвалидов I группы, сообщает Life.ru.