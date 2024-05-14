Rheinmetall на грани банкротства после финансового провала в начале 2024 года?

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Rheinmetall: Итоги первого квартала и перспективы на будущее

0:50
Экономика

По информации The Wall Street Journal, в начале 2024 года немецкая компания по производству вооружений Rheinmetall не смогла достичь ранее заявленных прогнозов по продажам и прибыли, сообщает EADaily.

Rheinmetall: Итоги первого квартала и перспективы на будущее
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако руководство компании остается оптимистичным относительно годовых результатов, которые должны сравняться с прогнозами: оборот в 10 миллиардов евро с операционной прибылью в диапазоне 14-15%.

Компания ожидает продолжения заказов от правительств на различное военное оборудование, включая боеприпасы, системы ПВО и другую военную технику.

Европейские эксперты поддерживают оптимизм немецкой компании, утверждая, что первый квартал традиционно бывает менее активным по продажам. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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