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Как заставить кота перестать кусаться: секретные методы

Как отучить взрослую кошку кусаться

1:20
Зоосфера » Кошки

Для того чтобы отучить взрослого кота кусаться, потребуется время и терпение. Ниже приведены рекомендации по изменению этого поведения.

Как отучить взрослую кошку кусаться
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Избегайте провоцирования нападения

Прекратите на время любые действия, такие как спать с опущенной рукой или выполнение упражнений, которые могут привлечь внимание кота, чтобы помочь ему перестать нападать.

Отучите кота связывать руки с играми

Хотя обнимать маленького котенка или позволять ему играть с вашими пальцами может быть милым, это может привести к тому, что взрослая кошка будет воспринимать руки как игрушки.

Настойчиво отучайте кота от кусания

Кошки чувствительны к интонации голоса. Строгие команды, такие как «Нельзя!», «Перестань!» или «Брысь!», помогут коту понять, что кусаться недопустимо.

Проверьте кота на наличие болезней

Если кот кусается при прикосновении к определенной области, осмотрите это место на предмет видимых повреждений или раздражений.

Обратитесь к ветеринару

Если причина агрессии не ясна, проконсультируйтесь с ветеринаром. Профессиональный осмотр может выявить скрытые проблемы со здоровьем, которые влияют на поведение вашего питомца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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