Как заставить кота перестать кусаться: секретные методы

Как отучить взрослую кошку кусаться

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для того чтобы отучить взрослого кота кусаться, потребуется время и терпение. Ниже приведены рекомендации по изменению этого поведения.

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Избегайте провоцирования нападения

Прекратите на время любые действия, такие как спать с опущенной рукой или выполнение упражнений, которые могут привлечь внимание кота, чтобы помочь ему перестать нападать.

Отучите кота связывать руки с играми

Хотя обнимать маленького котенка или позволять ему играть с вашими пальцами может быть милым, это может привести к тому, что взрослая кошка будет воспринимать руки как игрушки.

Настойчиво отучайте кота от кусания

Кошки чувствительны к интонации голоса. Строгие команды, такие как «Нельзя!», «Перестань!» или «Брысь!», помогут коту понять, что кусаться недопустимо.

Проверьте кота на наличие болезней

Если кот кусается при прикосновении к определенной области, осмотрите это место на предмет видимых повреждений или раздражений.

Обратитесь к ветеринару

Если причина агрессии не ясна, проконсультируйтесь с ветеринаром. Профессиональный осмотр может выявить скрытые проблемы со здоровьем, которые влияют на поведение вашего питомца.