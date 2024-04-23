Чтобы отбивные получились сочными и мягкими, перед обжариванием мясо нужно замочить особым образом

Многие сталкиваются с проблемой, когда отбивные котлеты получаются жёсткими и сухими.
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Но на самом деле, секрет в приготовлении нежных и сочных котлет заключается в особой процедуре — предварительном замачивании мяса. Опытные повара знают, что перед отбиванием мясо следует замочить, напоминает издание "БелНовости".
Для этого в миску добавляют 100 мл молока и одно сырое яйцо. Затем смесь солят, перчат и хорошо перемешивают.
Мясо, которое уже было отбито, помещают в полученную жидкость и оставляют на некоторое время. Это позволяет мясу насытиться влагой и приобрести нежность.
Затем отбивные кладут в эмалированную посуду и заливают остатками молочно-яичной смеси.
Посуду ставят в холодильник на несколько часов, чтобы мясо пропиталось и нашло нужную консистенцию.
После замачивания отбивные можно начать обжаривать.
В результате такой обработки, котлеты становятся невероятно мягкими и сочными. Они легко жуются и обладают ярким вкусом. Таким образом, следуя этому секрету, вы сможете приготовить отбивные котлеты, которые будут наслаждением для вашего языка.
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