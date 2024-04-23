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Чтобы отбивные получились сочными и мягкими, перед обжариванием мясо нужно замочить особым образом

Что сделать с отбивными, чтобы они получились очень нежными и сочными

1:19
Еда

Многие сталкиваются с проблемой, когда отбивные котлеты получаются жёсткими и сухими.

Что сделать с отбивными, чтобы они получились очень нежными и сочными
Фото: openverse.org by snowpea&bokchoi is licensed under CC BY 2.0.

Но на самом деле, секрет в приготовлении нежных и сочных котлет заключается в особой процедуре — предварительном замачивании мяса. Опытные повара знают, что перед отбиванием мясо следует замочить, напоминает издание "БелНовости".

  1. Для этого в миску добавляют 100 мл молока и одно сырое яйцо. Затем смесь солят, перчат и хорошо перемешивают.
  2. Мясо, которое уже было отбито, помещают в полученную жидкость и оставляют на некоторое время. Это позволяет мясу насытиться влагой и приобрести нежность.
  3. Затем отбивные кладут в эмалированную посуду и заливают остатками молочно-яичной смеси.
  4. Посуду ставят в холодильник на несколько часов, чтобы мясо пропиталось и нашло нужную консистенцию.
  5. После замачивания отбивные можно начать обжаривать.

В результате такой обработки, котлеты становятся невероятно мягкими и сочными. Они легко жуются и обладают ярким вкусом. Таким образом, следуя этому секрету, вы сможете приготовить отбивные котлеты, которые будут наслаждением для вашего языка.

СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ - рецепт от шефа Бельковича | ПроСто кухня | YouTube-версия
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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