"Христос Воскресе!": что можно и что нельзя делать на Пасху — на кладбище лучше не ходить

Пасха — величайший христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. Это событие стоит в центре христианской веры и является основой всего христианского вероучения.
Дата Пасхи каждый год определяется по лунно-солнечному календарю, что делает этот праздник переходящим. В этом году православные отмечают Пасху 5 мая.
Практически все пасхальные традиции возникли в богослужении. Даже размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого поста — времени воздержания, когда все праздники, семейные в том числе, переносились на празднование Пасхи.
На Пасху в России красят яйца. Этот обычай — очень давний. Христос дал нам жизнь, а яйцо — символ жизни. Яйца красят по-разному, в зависимости от рисунка их называют крашенки, драпанки, писанки. Создание этих произведений искусства становится настоящим творческим процессом для многих семей.
Пасхальные куличи — это ещё один неотъемлемый символ праздника. Куличи и, конечно же, крашеные яйца сначала освящают в церкви, а затем делятся ими с близкими и друзьями.
На Пасху принято христосоваться. Это еще один обычай, который объединяет всех верующих. Принято, чтобы младшие словами "Христос Воскресе!" приветствовали первыми, а старшие отвечали им: "Воистину Воскресе".
Любимой Пасхальной игрой является "чокание" яйцами друг с другом. Надо ударить тупым или острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Проигрывает тот, чьё яйцо треснет. Эта традиция — не только способ проверить удачу, но и повод для семейного веселья.
На Руси была популярна увлекательная Пасхальная игра — катание яиц. Для этой игры устанавливали специальный "каток" из дерева или картона. Вокруг него аккуратно раскладывали крашеные яйца, игрушки и сувениры. Игроки по очереди подходили к "катку", чтобы катать свои яйца. Победителем становился тот, чьё яйцо коснулось предмета, приносящего победу.
В современной Италии устраивают настоящий Пасхальный пир — праздничный завтрак, который состоит из сваренных вкрутую яиц, копчёной колбасы и несладкого сырного кулича. Вкусовое разнообразие пасхального стола расширяется благодаря неаполитанским деликатесам, таким как казатьелло — солёный пирог с яйцами, сыром и колбасой, или же неаполитанская пастьера — пирог с рикоттой и замоченной пшеницей.
Во Франции в день Великого Воскресения прямо посреди площади готовят гигантский омлет. Этот зрелищный ритуал требует огромного количества ингредиентов — около 4500 яиц и несколько сотен килограммов мяса. А ещё в день Пасхи по всем улицам Франции можно найти миллионы шоколадных фигурок: зайцев, цыплят, колокольчиков, яиц и других символов праздника. Эти сладости становятся неотъемлемой частью праздничной атмосферы, радуя как детей, так и взрослых.
Пасха — это главный религиозный праздник в Британии, и здесь существует своя уникальная традиция угощать друг друга яйцами. Но, в отличие от обычных куриных яиц, британцы предпочитают шоколадные яйца с карамельной начинкой.
Будучи страной многонациональной, жители которой придерживаются самых различных религиозных конфессий, Америка не соблюдает определенные обычаи празднования Пасхи. Однако существует одна общая черта, которая объединяет американцев в светлое воскресенье — это семейный ужин. В этот день семьи собираются за большим столом. Главными блюдами на Пасхальном ужине могут быть картофель, ветчина с ананасами и разнообразные фруктовые салаты.
Праздник Пасхи принято отмечать в хорошем настроении. Это время радости и надежды.
На Пасху принято подавать милостыню нуждающимся. Это знак сострадания и заботы о ближнем, который имеет глубокие корни в христианской вере. Помочь нуждающимся можно небольшой суммой денег или едой, такой как хлеб, кулич, крашеные яйца, пироги и другие вкусности.
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