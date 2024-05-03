Готовим вкусные трюфели из фиников в обсыпке из чая матча: оригинальный и полезный десерт без добавления сахара

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Вкусные трюфели из фиников и чая матча: рецепт десерта

0:38
Еда

Этот простой десерт можно приготовить за 10 минут всего из трёх ингредиентов!

Вкусные трюфели из фиников и чая матча: рецепт десерта
Фото: flickr.com by Neil Conway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чашка фиников без косточек
  • 1 столовая ложка миндального масла
  • Порошок матча

Приготовление

  1. Измельчите финики в кухонном комбайне до получения липкой пасты.
  2. Добавьте миндальное масло к финиковой пасте, затем перемешайте. Смесь должна быть очень липкой.
  3. Переложите смесь в миску и заморозьте.
  4. Сформируйте из теста небольшие шарики, затем обваляйте их в порошке матча.
  5. Отправьте в морозилку.
Конфеты из фиников и орехов ПП
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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