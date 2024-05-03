Готовим вкусные трюфели из фиников в обсыпке из чая матча: оригинальный и полезный десерт без добавления сахара
Вкусные трюфели из фиников и чая матча: рецепт десерта
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Этот простой десерт можно приготовить за 10 минут всего из трёх ингредиентов!
Фото: flickr.com by Neil Conway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 чашка фиников без косточек
- 1 столовая ложка миндального масла
- Порошок матча
Приготовление
- Измельчите финики в кухонном комбайне до получения липкой пасты.
- Добавьте миндальное масло к финиковой пасте, затем перемешайте. Смесь должна быть очень липкой.
- Переложите смесь в миску и заморозьте.
- Сформируйте из теста небольшие шарики, затем обваляйте их в порошке матча.
- Отправьте в морозилку.
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