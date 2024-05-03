Готовим вкусные трюфели из фиников в обсыпке из чая матча: оригинальный и полезный десерт без добавления сахара

Вкусные трюфели из фиников и чая матча: рецепт десерта

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой десерт можно приготовить за 10 минут всего из трёх ингредиентов!

Фото: flickr.com by Neil Conway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чашка фиников без косточек

1 столовая ложка миндального масла

Порошок матча

Приготовление

Измельчите финики в кухонном комбайне до получения липкой пасты. Добавьте миндальное масло к финиковой пасте, затем перемешайте. Смесь должна быть очень липкой. Переложите смесь в миску и заморозьте. Сформируйте из теста небольшие шарики, затем обваляйте их в порошке матча. Отправьте в морозилку.