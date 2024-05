Неожиданный поворот в сфере энергетики: Украина предложила Турции хранить у нее газ

В ходе встречи в Стамбуле, которая состоялась 2 мая, глава украинской компании "Нафтогаз" Алексей Чернышев обсудил с турецким министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром возможности расширения сотрудничества между странами в энергетической сфере.

