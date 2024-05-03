Неожиданный поворот в сфере энергетики: Украина предложила Турции хранить у нее газ

Сотрудничество Украины и Турции в сфере энергетики хотят расширить

В ходе встречи в Стамбуле, которая состоялась 2 мая, глава украинской компании "Нафтогаз" Алексей Чернышев обсудил с турецким министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром возможности расширения сотрудничества между странами в энергетической сфере.

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Как сообщается на сайте "Нафтогаза", Чернышев предложил Анкаре использовать украинские подземные хранилища газа для усиления энергетической безопасности и стабильности региона.

Он подчеркнул, что уже несколько европейских компаний успешно хранят свои газовые запасы в украинских хранилищах.

Несмотря на периодические обстрелы газовой инфраструктуры, Чернышев уверяет, что подземное расположение запасов обеспечивает их безопасность.