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Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде

1:30
Еда

Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.

Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде
Фото: flickr. com by Richy! is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Прежде чем приступить к приготовлению курицы по любому рецепту, необходимо провести тщательную процедуру промывания. Это хорошо известно каждой хозяйке. Однако далеко не все знают о возможности замачивания курицы.

Почему же стоит оставить курицу в соленой воде на несколько часов перед приготовлением?

Соль эффективно уничтожает микробы в мясе курицы. При уверенности в качестве продукта можно провести замачивание в обычной воде. В случае подозрений на наличие антибиотиков в мясе, лучше воспользоваться минеральной водой.

Кроме того, минеральная вода способствует приданию мясу нежности и сочности. Можно также подготовить маринад на основе лимонного сока, растворяя две ложки соли и сок половины лимона в литре воды.

Курицу следует мариновать не менее двух часов, затем перелить лимонную воду и замочить курицу еще час в обычной воде.

Если нет времени на замачивание, от токсинов, микробов и антибиотиков можно избавиться, приготовив второй бульон. Воду с курицей доводят до кипения, сливают первый бульон, промывают кастрюлю, и вновь заливают курицу водой для варки до готовности.

Перед началом приготовления курицы стоит удалить все внутренности, если они присутствуют, и снять шкурку, поскольку в них нет полезных элементов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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