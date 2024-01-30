Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.

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Прежде чем приступить к приготовлению курицы по любому рецепту, необходимо провести тщательную процедуру промывания. Это хорошо известно каждой хозяйке. Однако далеко не все знают о возможности замачивания курицы.

Почему же стоит оставить курицу в соленой воде на несколько часов перед приготовлением?

Соль эффективно уничтожает микробы в мясе курицы. При уверенности в качестве продукта можно провести замачивание в обычной воде. В случае подозрений на наличие антибиотиков в мясе, лучше воспользоваться минеральной водой.

Кроме того, минеральная вода способствует приданию мясу нежности и сочности. Можно также подготовить маринад на основе лимонного сока, растворяя две ложки соли и сок половины лимона в литре воды.

Курицу следует мариновать не менее двух часов, затем перелить лимонную воду и замочить курицу еще час в обычной воде.

Если нет времени на замачивание, от токсинов, микробов и антибиотиков можно избавиться, приготовив второй бульон. Воду с курицей доводят до кипения, сливают первый бульон, промывают кастрюлю, и вновь заливают курицу водой для варки до готовности.

Перед началом приготовления курицы стоит удалить все внутренности, если они присутствуют, и снять шкурку, поскольку в них нет полезных элементов.