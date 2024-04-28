Проигнорировали полицейского на дороге? Вот какие штрафы и аресты вас ждут

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Что грозит водителю за игнорирование требования ГИБДД остановиться

0:53
Авто

Водителям, которые умышленно или случайно не остановились по требованию инспектора ГИБДД, грозят серьезные штрафы и даже арест. Согласно ПДД России, игнорирование законного требования полицейского об остановке автомобиля влечет за собой штраф от 500 до 800 рублей по статье 12.25 КоАП.

Что грозит водителю за игнорирование требования ГИБДД остановиться
Фото: Wikipedia by Dickelbers is licensed under CC BY-SA 3.0

Кроме того, за отказ выполнить требование полицейского, предусмотрено более строгое наказание по статье 19.3, которое может составлять от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Исключением может быть случай, когда водитель сможет доказать, что не видел полицейского или его инструкции из-за плохих условий видимости или ошибки полицейского, что должно быть подтверждено записью с видеорегистратора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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