Как правильно оформить временный полис обязательного медицинского страхования в РФ

Эксперты рассказали, как получить временный полис ОМС

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Временный полис ОМС выдается во время оформления основного документа и гарантирует доступ к тем же медицинским услугам. Чтобы получить его, первоначально необходимо выбрать страховую компанию из списка на сайте Федерального фонда ОМС.

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Затем следует посетить офис выбранного страховщика, предоставить российский паспорт и, при наличии, СНИЛС. В офисе нужно заполнить форму заявления, после чего сотрудник компании оформит необходимые документы и выдаст временный полис. На полисе будет указана дата следующего визита для получения постоянной версии.

Согласно информации Федерального фонда ОМС, замена временного полиса на постоянный происходит в течение месяца с момента подачи заявления. Как уточняет портал Госуслуг, временный полис действителен до 45 рабочих дней.