Как правильно оформить временный полис обязательного медицинского страхования в РФ

Временный полис ОМС выдается во время оформления основного документа и гарантирует доступ к тем же медицинским услугам. Чтобы получить его, первоначально необходимо выбрать страховую компанию из списка на сайте Федерального фонда ОМС.
Затем следует посетить офис выбранного страховщика, предоставить российский паспорт и, при наличии, СНИЛС. В офисе нужно заполнить форму заявления, после чего сотрудник компании оформит необходимые документы и выдаст временный полис. На полисе будет указана дата следующего визита для получения постоянной версии.
Согласно информации Федерального фонда ОМС, замена временного полиса на постоянный происходит в течение месяца с момента подачи заявления. Как уточняет портал Госуслуг, временный полис действителен до 45 рабочих дней.
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