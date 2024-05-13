Как кот наплакал: могут ли питомцы показывать эмоции и что можно считать кошачьей истерикой

Все животные способны проявлять эмоции, каждое из них делает это по-разному. Существует народное выражение "кот наплакал", указывающее на возможность кошачьих слез. Однако, чтобы понять, чувствует ли ваш питомец страдание, не обязательно доводить его до слез.
Обиды кошек часто связаны с пережитым стрессом. Основные причины могут включать переезд в новую обстановку, переживание боли или чувство голода. Предполагается, что наиболее склонны к "плачу" животные, оставшиеся без дома и хозяина.
На сегодняшний день нет научных подтверждений того, что кошачьи слезы напрямую связаны с их эмоциональным состоянием. Несмотря на это, полностью исключать эмоциональную природу слез нельзя.
Возможные причины слез:
Признаки обиды у кошек не всегда проявляются в виде слез. Если кошка недовольна своим хозяином, она может начать его избегать, прятаться, издавать звуки ночью, отказываться встречать хозяина у двери.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.