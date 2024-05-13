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Как кот наплакал: могут ли питомцы показывать эмоции и что можно считать кошачьей истерикой

Стало известно, могут ли питомцы выражать эмоции

1:23
Зоосфера » Кошки

Все животные способны проявлять эмоции, каждое из них делает это по-разному. Существует народное выражение "кот наплакал", указывающее на возможность кошачьих слез. Однако, чтобы понять, чувствует ли ваш питомец страдание, не обязательно доводить его до слез.

Стало известно, могут ли питомцы выражать эмоции
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Слезы кошек

Обиды кошек часто связаны с пережитым стрессом. Основные причины могут включать переезд в новую обстановку, переживание боли или чувство голода. Предполагается, что наиболее склонны к "плачу" животные, оставшиеся без дома и хозяина.

Научный взгляд

На сегодняшний день нет научных подтверждений того, что кошачьи слезы напрямую связаны с их эмоциональным состоянием. Несмотря на это, полностью исключать эмоциональную природу слез нельзя.

Возможные причины слез:

  • Слезы могут быть результатом скрытых заболеваний.
  • Кошки-подростки могут испытывать увеличение головы и, соответственно, слезных протоков.
  • Некоторые породы, такие как персы, шотландцы и британцы, склонны к слезам из-за особенностей анатомии их лица.

Признаки обиды у кошек не всегда проявляются в виде слез. Если кошка недовольна своим хозяином, она может начать его избегать, прятаться, издавать звуки ночью, отказываться встречать хозяина у двери.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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