Уникальные традиции и обычаи Германии: от похоронных открыток до бабьего четверга

Россиянка была удивлена местным традициям в Германии

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Германия обладает богатым культурным наследием и уникальными традициями. Одна российская путешественница, побывав в этой стране, столкнулась с рядом особенностей, отличающихся от её привычных норм.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из таких особенностей является практика отправления похоронных открыток. В Германии их используют для приглашений на похороны или для выражения соболезнований.

Также её удивил "период покоя" на кладбищах. Места на кладбище арендуются на определённый срок, после окончания которого можно его продлить. За продление необходимо регулярно платить, а уход за могилой ложится на плечи родственников или оплачиваемого кладбищенского садовника. Если аренда не продлевается, могила ликвидируется.

Путешественницу также поразили "фальшивые автобусные остановки". Они предназначены для людей с деменцией и расположены возле домов престарелых. Выглядят они как обычные остановки, но транспорт там не останавливается. Это помогает опекунам легче находить пожилых людей.

В стране существует и уникальный праздник "Бабий четверг", отмечаемый перед Великим постом. В этот день женщины могут позволить себе не работать, веселиться, носить необычные костюмы и даже требовать поцелуи от мужчин.