Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой

Тарасов выселяется из роскошного особняка

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов вместе с женой и четырьмя детьми решил покинуть свой роскошный дом, который изначально строился для его бывшей супруги Ольги Бузовой.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Пока неизвестно, куда именно переедет семья футболиста. Некоторые хейтеры высказали мнение, что Тарасов испытывает финансовые трудности, так как содержание такого большого дома стало для него непосильной задачей.

Год назад дом был выставлен на продажу за 210 миллионов рублей, что уже вызвало слухи о возможных проблемах в семье.