Переосмысление бежевой спальни: как правильно выбирать тоны для современного интерьера

Дизайнер пояснил, почему бежевый цвет не подходит для спальни

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Долгое время считалось, что бежевые тона в спальне способствуют созданию успокаивающей, теплой и уютной атмосферы, что идеально подходит для расслабления.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen is licensed under public domain

Однако, как утверждает дизайнер Юлия Тычина из издания "БелНовости", это мнение не всегда верно. Бежевый, хотя и является универсальным базовым цветом, может привести к желтоватому оттенку и испортить внешний вид интерьера, если выбрать не тот тон.

Кроме того, без добавления ярких или прохладных акцентов, монохромная бежевая палитра может создать мрачную и угнетающую обстановку.

Современные дизайнеры отмечают, что многие избегают экспериментов и предпочитают не отходить от проверенных решений, поэтому безопасный бежевый часто кажется наилучшим выбором, но результатом может стать безликая и однообразная спальня.

Вместо этого рекомендуется вводить яркие цвета, необычные акценты и смелые текстурные сочетания, которые могут оживить интерьер, даже если основной цвет остается бежевым.

Также стоит обратить внимание на разнообразие оттенков и полутонов бежевого, которые могут преобразить спальню, добавив ей изюминку.