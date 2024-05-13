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Переосмысление бежевой спальни: как правильно выбирать тоны для современного интерьера

Дизайнер пояснил, почему бежевый цвет не подходит для спальни

1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Долгое время считалось, что бежевые тона в спальне способствуют созданию успокаивающей, теплой и уютной атмосферы, что идеально подходит для расслабления.

Дизайнер пояснил, почему бежевый цвет не подходит для спальни
Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen is licensed under public domain

Однако, как утверждает дизайнер Юлия Тычина из издания "БелНовости", это мнение не всегда верно. Бежевый, хотя и является универсальным базовым цветом, может привести к желтоватому оттенку и испортить внешний вид интерьера, если выбрать не тот тон.

Кроме того, без добавления ярких или прохладных акцентов, монохромная бежевая палитра может создать мрачную и угнетающую обстановку.

Современные дизайнеры отмечают, что многие избегают экспериментов и предпочитают не отходить от проверенных решений, поэтому безопасный бежевый часто кажется наилучшим выбором, но результатом может стать безликая и однообразная спальня.

Вместо этого рекомендуется вводить яркие цвета, необычные акценты и смелые текстурные сочетания, которые могут оживить интерьер, даже если основной цвет остается бежевым.

Также стоит обратить внимание на разнообразие оттенков и полутонов бежевого, которые могут преобразить спальню, добавив ей изюминку.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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