Спутники Starlink вышли из строя: как мощнейшая геомагнитная буря поставила под угрозу глобальный интернет

Starlink, спутниковое подразделение SpaceX, принадлежащее Илону Маску, столкнулось с существенным снижением качества интернет-сервиса из-за мощной геомагнитной бури, вызванной солнечной активностью, которая является самой значительной с 2003 года по данным NOAA.
В настоящее время в составе группировки Starlink находится около 3800 активных спутников, что составляет примерно 60% от всех спутников на орбите Земли, укрепляя их позиции как лидера в области глобального спутникового интернета. Несмотря на то, что спутники испытывают значительное давление от геомагнитной бури класса G4, они пока успешно справляются с вызовами, сообщает SecurityLab.
Геомагнитная буря представляет риски для работы множества технологий, включая навигацию и спутниковую связь.
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