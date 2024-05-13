Соцсети Украины в панике: внук экс-президента Кучмы закрыл миллионные долги умерших знаменитостей

Роман Пинчук закрыл карточные долги Хемингуэя и Дали на 12 миллионов евро

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В соцсетях Украины бурно обсуждают экстравагантный жест пасынка украинского бизнесмена Виктора Пинчука и внука экс-президента Леонида Кучмы Романа Пинчука, который оплатил в казино Монако долг художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Фото: thecollector.com by Неизвестный автор is licensed under public domain

Еuropean Тimes поясняет, что в конце 1970-х годов Дали проиграл в казино сумму эквивалентную 4 миллионам евро. После смерти художника долг так и оставался за ним на протяжении 40 лет. И вот нашелся мажор, готовый на такой широкий жест — Пинчук.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда отпрыск миллиардера покрывает долги знаменитостей ради хайпа. Для него это превращается в своеобразное хобби. Ранее он закрыл проигрыш Эрнеста Хемингуэя в одном из испанских казино.

В 1959 году Хемингуэй прогорел за покерным столом, а через год покончил с собой. Карточный долг так и остался непогашенным. В 2022 году Роман внес в банк всю сумму долга писателя, еще и дал сверху 700 тысяч чаевых.

Виктор Пинчук с $2,1 млрд. занимает вторую строчку в украинском рейтинге Форбс, уступая только Ринату Ахметову с его 5 миллиардами. А вот в рейтинге меценатов Пинчук на четвертом месте с пожертвованиями в 750 миллионов гривен (17,5 млн. евро). Еще немного и пасынок догонит его по сумме "благотворительных взносов" в пользу казино.