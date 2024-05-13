Кому нельзя есть шпинат: это может быть опасно для здоровья

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Какой вред здоровью может принести шпинат

1:08
Здоровье

Шпинат славится своей пользой для здоровья.

Какой вред здоровью может принести шпинат
Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, как и в случае с любой пищей, важно употреблять его в умеренных количествах. Давайте рассмотрим как преимущества, так и потенциальный вред шпината.

Польза шпината для здоровья

Шпинат — это суперпродукт, богатый необходимыми минералами и витаминами, кальцием, магнием, железом, витаминами А, С и К.

Регулярное его употребление может снизить риск развития рака, регулировать уровень сахара в крови, способствовать снижению веса, повысить уровень гемоглобина, поддержать уровень общего состояния здоровья.

Возможный вред

Шпинат содержит щавелевую кислоту, которая может препятствовать усвоению минералов (цинк, магний, кальций). Он содержит гистамин, который может вызвать незначительные псевдоаллергические реакции. Чрезмерное потребление шпината может иметь токсические последствия. Высокое содержание клетчатки может вызвать газообразование, вздутие живота и спазмы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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