Шпинат славится своей пользой для здоровья.
Однако, как и в случае с любой пищей, важно употреблять его в умеренных количествах. Давайте рассмотрим как преимущества, так и потенциальный вред шпината.
Шпинат — это суперпродукт, богатый необходимыми минералами и витаминами, кальцием, магнием, железом, витаминами А, С и К.
Регулярное его употребление может снизить риск развития рака, регулировать уровень сахара в крови, способствовать снижению веса, повысить уровень гемоглобина, поддержать уровень общего состояния здоровья.
Шпинат содержит щавелевую кислоту, которая может препятствовать усвоению минералов (цинк, магний, кальций). Он содержит гистамин, который может вызвать незначительные псевдоаллергические реакции. Чрезмерное потребление шпината может иметь токсические последствия. Высокое содержание клетчатки может вызвать газообразование, вздутие живота и спазмы.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.