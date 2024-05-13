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Соевый соус: польза для здоровья и защита от рака – вы об этом не знали

Полезные свойства соевого соуса

1:06
Здоровье

Соевый соус усиливает вкус любого ингредиента, не перебивая его естественный вкус. Из статьи вы узнаете, чем он полезен для организма.

Полезные свойства соевого соуса
Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters is licensed under Attribution 2.0 Generic

В чем польза соевого соуса

Соевый соус очень полезен. Регулярное употребление снижает риск развития рака молочной железы. В нем содержатся антиоксиданты, которых гораздо больше, чем в цитрусовых или красном вине, а также есть незаменимые витамины С и В, полезные аминокислоты, цинк и железо.

Соевый соус помогает организму дольше оставаться молодым, а также благотворно влияет на работу сосудов. Стоит отметить, что этот соус не содержит вредного холестерина.

Как отличить настоящий соевый соус

Отличить натуральный и полезный соевый соус от его химического суррогата можно в магазине. Для этого достаточно посмотреть на этикетку. В настоящем соусе должно быть всего 4 ингредиента, это: вода, соевые бобы, пшеница и соль.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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