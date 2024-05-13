Соевый соус: польза для здоровья и защита от рака – вы об этом не знали

Соевый соус усиливает вкус любого ингредиента, не перебивая его естественный вкус. Из статьи вы узнаете, чем он полезен для организма.
Соевый соус очень полезен. Регулярное употребление снижает риск развития рака молочной железы. В нем содержатся антиоксиданты, которых гораздо больше, чем в цитрусовых или красном вине, а также есть незаменимые витамины С и В, полезные аминокислоты, цинк и железо.
Соевый соус помогает организму дольше оставаться молодым, а также благотворно влияет на работу сосудов. Стоит отметить, что этот соус не содержит вредного холестерина.
Отличить натуральный и полезный соевый соус от его химического суррогата можно в магазине. Для этого достаточно посмотреть на этикетку. В настоящем соусе должно быть всего 4 ингредиента, это: вода, соевые бобы, пшеница и соль.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.