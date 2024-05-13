Соевый соус: польза для здоровья и защита от рака – вы об этом не знали

Полезные свойства соевого соуса

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соевый соус усиливает вкус любого ингредиента, не перебивая его естественный вкус. Из статьи вы узнаете, чем он полезен для организма.

Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters is licensed under Attribution 2.0 Generic

В чем польза соевого соуса

Соевый соус очень полезен. Регулярное употребление снижает риск развития рака молочной железы. В нем содержатся антиоксиданты, которых гораздо больше, чем в цитрусовых или красном вине, а также есть незаменимые витамины С и В, полезные аминокислоты, цинк и железо.

Соевый соус помогает организму дольше оставаться молодым, а также благотворно влияет на работу сосудов. Стоит отметить, что этот соус не содержит вредного холестерина.

Как отличить настоящий соевый соус

Отличить натуральный и полезный соевый соус от его химического суррогата можно в магазине. Для этого достаточно посмотреть на этикетку. В настоящем соусе должно быть всего 4 ингредиента, это: вода, соевые бобы, пшеница и соль.