Салат из свежей капусты: яркий благодаря зелёному горошку, а сытный — благодаря колбасе

Салат из свежей капусты, зелёного горошка и колбасы — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Оно сочетает в себе сочную капусту, ароматную и сытную колбаску и освежающий зелёный горошек. Салат приправляется майонезом и по вкусу солится и перчится.
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Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:
1/4 среднего кочана капусты,
200 г колбасы или ветчины,
200 г консервированного зелёного горошка,
2 столовые ложки майонеза,
соль и молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление
Нарежьте капусту тонкими полосками или кубиками. Точно также нарежьте колбасу или ветчину.
Добавьте капусту, колбасу и зелёный горошек в большую миску или салатницу.
Добавьте майонез и тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились.
По вкусу посолите и поперчите салат.
Ещё раз хорошо перемешайте, чтобы майонез и специи равномерно распределились по салату.
Салат из свежей капусты, зеленого горошка и колбасы готов к подаче на стол. Приятного аппетита!
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Салат-ОБЪЕДЕНИЕ из капусты. До чего же вкусный! Рецепт салата из свежей капусты, горошка, колбасы.