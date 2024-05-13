Салат из свежей капусты: яркий благодаря зелёному горошку, а сытный — благодаря колбасе

Салат из свежей капусты, зелёного горошка и колбасы: вполне может стать лёгким ужином

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из свежей капусты, зелёного горошка и колбасы — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Оно сочетает в себе сочную капусту, ароматную и сытную колбаску и освежающий зелёный горошек. Салат приправляется майонезом и по вкусу солится и перчится.

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Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

1/4 среднего кочана капусты,

200 г колбасы или ветчины,

200 г консервированного зелёного горошка,

2 столовые ложки майонеза,

соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте капусту тонкими полосками или кубиками. Точно также нарежьте колбасу или ветчину. Добавьте капусту, колбасу и зелёный горошек в большую миску или салатницу. Добавьте майонез и тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились. По вкусу посолите и поперчите салат. Ещё раз хорошо перемешайте, чтобы майонез и специи равномерно распределились по салату.

Салат из свежей капусты, зеленого горошка и колбасы готов к подаче на стол. Приятного аппетита!