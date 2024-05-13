"Мир сошел с ума": Рудковская в ярости после победы юноши в юбке на "Евровидении"

Рудковская разочарована результатами "Евровидения-2024"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Рудковская поделилась своим мнением о результатах "Евровидения-24", выразив удивление и некоторое разочарование по поводу исхода музыкального конкурса.

Фото: Wikipedia by Sietske is licensed under CC BY-SA 4.0

Она заявила, что является страстной поклонницей этого мероприятия, однако в этом году результаты конкурса не совпали с её ожиданиями.

По её мнению, победу должен был одержать представитель Хорватии, но в итоге победил швейцарский исполнитель Nemo, одетый в розовую юбку и белые колготы, что вызвало у неё комментарий о том, что "мир сошел с ума".

Несмотря на это, Рудковская угадала двух финалистов из тройки лидеров, отмечая Хорватию на втором месте и Украину на третьем.