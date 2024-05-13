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"Мир сошел с ума": Рудковская в ярости после победы юноши в юбке на "Евровидении"

Рудковская разочарована результатами "Евровидения-2024"

0:45
Шоу-бизнес

Яна Рудковская поделилась своим мнением о результатах "Евровидения-24", выразив удивление и некоторое разочарование по поводу исхода музыкального конкурса.

Рудковская разочарована результатами "Евровидения-2024"
Фото: Wikipedia by Sietske is licensed under CC BY-SA 4.0

Она заявила, что является страстной поклонницей этого мероприятия, однако в этом году результаты конкурса не совпали с её ожиданиями.

По её мнению, победу должен был одержать представитель Хорватии, но в итоге победил швейцарский исполнитель Nemo, одетый в розовую юбку и белые колготы, что вызвало у неё комментарий о том, что "мир сошел с ума".

Несмотря на это, Рудковская угадала двух финалистов из тройки лидеров, отмечая Хорватию на втором месте и Украину на третьем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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