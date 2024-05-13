Какой приятный для человека запах ненавидят кошки: всем обязательно к ознакомлению

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Эксперты назвали нелюбимый запах кошек

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Зоосфера » Кошки

Многие ароматы, которые привлекают людей, могут не нравиться кошкам.

Эксперты назвали нелюбимый запах кошек
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Особенно они не переносят цитрусовые ароматы, такие как апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты, лаймы и помело. Это связано с опасными для кошек соединениями, содержащимися в этих фруктах.

Владельцам кошек следует избегать очистки или употребления цитрусовых плодов в присутствии своих питомцев, чтобы не вызвать у них негативную реакцию. Лучше всего перейти в другую комнату, если вы хотите насладиться этими фруктами.

Не следует также давать кошке пробовать мякоть цитрусовых.

Кроме того, можно использовать апельсиновый или лимонный сок, чтобы отпугнуть кошку от мебели. Обработка поверхностей соком этих фруктов может помочь сохранить вашу мебель в неприкосновенности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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